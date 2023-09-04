47 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за неделю

Всего с начала пандемии подтверждено 374257 случаев COVID-19 среди жителей региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

47 случаев COVID-19 зарегистрировано в Иркутской области за прошедшую неделю. Это на 14,6% выше, чем на предыдущей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- Всего с начала пандемии подтверждено 374257 случаев COVID-19 среди жителей региона. Выздоровело 369977 человек, - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают жителям региона о соблюдении правил личной гигиены и ведения здорового образа жизни. При ухудшении самочувствия необходимо срочно обратиться к врачу. Ранее Комсомолка сообщала, что в Иркутской области с 1 сентября стартовала массовая вакцинация против гриппа. Планируется, что до начала эпидемического сезона против гриппа привьются более половины от общей численности населения региона.