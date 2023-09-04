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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 12:17

Подростки подожгли чужой автомобиль в Ленинском районе Иркутска

Двое подростков подожгли автомобиль из-за конфликта на дороге
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Полицейские осмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что автомобиль подожгли двое парней. Фото: ГУ МВД Иркутской области

Полицейские осмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что автомобиль подожгли двое парней. Фото: ГУ МВД Иркутской области

Полицейские задержали двух несовершеннолетних, которые подозреваются в поджоге чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

- Инцидент произошел в Ленинском районе Иркутска. В ночь на 4 сентября в отдел полиции сообщили о возгорании автомобиля «Тойота Веросса», который находился на улице Розы Люксембург. На место выехали оперативная группа, - говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что автомобиль подожгли двое парней. После того как машину охватило пламенем, они покинули место происшествия, скрывшись в неизвестном направлении. Вскоре их задержали по горячим следам. Поджигателями оказались двое подростков 16 и 17 лет. Оба сознались в содеянном. Как выяснили полицейские, на такой поступок они пошли после ранее случившегося конфликта на дороге с участием сгоревшего автомобиля. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога».