Подростки подожгли чужой автомобиль в Ленинском районе Иркутска

Полицейские осмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что автомобиль подожгли двое парней. Фото: ГУ МВД Иркутской области

Полицейские задержали двух несовершеннолетних, которые подозреваются в поджоге чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

- Инцидент произошел в Ленинском районе Иркутска. В ночь на 4 сентября в отдел полиции сообщили о возгорании автомобиля «Тойота Веросса», который находился на улице Розы Люксембург. На место выехали оперативная группа, - говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что автомобиль подожгли двое парней. После того как машину охватило пламенем, они покинули место происшествия, скрывшись в неизвестном направлении. Вскоре их задержали по горячим следам. Поджигателями оказались двое подростков 16 и 17 лет. Оба сознались в содеянном. Как выяснили полицейские, на такой поступок они пошли после ранее случившегося конфликта на дороге с участием сгоревшего автомобиля. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества путем поджога».