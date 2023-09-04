14-летний подросток без вести пропал в Иркутске

подросток ушел из дома утром 4 сентября. Фото: ГУ МВД Иркутской области.

В Иркутске идут поиски без вести пропавшего 14-летнего Вячеслава Вантунды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- С заявлением в отдел полиции обратилась мать подростка. Она рассказала, что утром 4 сентября Вячеслав ушел из дома, расположенного по улице Баумана и до настоящего времени о нем ничего неизвестно, - говорится в сообщении.

На вид подростку 13-15 лет. Рост около 172 см, среднего телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза зеленые. Был одет в черную ветровку фирмы «Kappa» с символикой на рукавах. На ногах черные кроссовки с белой подошвой. При нем имеется рюкзак синего цвета.

Если вам что-то известно о местонахождении Вячеслава Вантунды, пожалуйста, сообщите в полицию по телефонам: 8(3952) 44-44-04, 21-39-30, 8-950-132-48-88 либо 02 (102 с любого сотового оператора связи).