270 жителей Иркутской области записались в доноры костного мозга Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жители Иркутской области приняли участие во Всероссийском марафоне в поддержку донорства костного мозга. 270 жителей региона вступили в федеральный регистр доноров костного мозга, а 164 человека сдали кровь и ее компоненты. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

– Люди, которые вступают в регистр доноров костного мозга или сдают кровь на станциях переливания, действительно могут спасти жизнь человеку с тяжелым заболеванием. Благодаря трансплантации костного мозга, болезни, которые казались раньше неизлечимыми, теперь побеждены. Люди выздоравливают и живут полноценной жизнью, – отметил министр здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Для привлечения внимания к донорству костного мозга, инициатор Всероссийского марафона Артём Алискеров – спортсмен, победивший лейкоз, посетит 73 города. В каждом из этих городов он пробежит марафонскую дистанцию – 42 километра – по знаковым местам. Параллельно с забегом в городах-участниках организуют донорские акции, лекции и культурные мероприятия. В Иркутске участника забега сопровождал главный врач Иркутской областной станций переливания крови Максим Зарубин на велосипеде.