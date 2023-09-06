Участкового, спасшего женщину из горящего дома в Усть-Куте, наградили медалью Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Участкового, который спас пенсионерку из горящего дома в Усть-Куте, наградили ведомственной медалью «За смелость во имя спасения». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Указ о награждении участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Усть-Кутский» лейтенанта полиции Ялчына Гаджиева подписал министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев, - сообщает Ирина Волк.

Герой -участковый заметил пожар случайно, когда проезжал по улице Ломоносова в Усть-Куте. Офицер немедленно направился к горящему зданию. Он разбудил жильцов и вывел их из помещения. Однако, один житель не заметил среди эвакуируемых свою соседку, слабовидящую 75-летнюю женщину. Он сообщил полицейскому об этом.

Ялчын Гаджиев бросился к входной двери пенсионерки, однако не смог ее открыть. Тогда он разбил оконное стекло и проник в дом. Женщину участковый обнаружил в беспомощном состоянии в одной из комнат, взял ее под руки и повел к выходу. В этот момент подоспел сотрудник МЧС. Совместными усилиями жительница дома была спасена.