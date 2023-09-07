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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:40

Как вырастить в суровом климате виноград и абрикосы: советы пенсионера-садовода из Забайкалья

Пенсионер из Забайкалья вырастил в огороде виноград и абрикосы
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
Фото: скриншот видео РТК "Забайкалье".

Фото: скриншот видео РТК "Забайкалье".

Наш климат слишком суров, чтобы выращивать здесь фрукты, скажут многие. Но только не Валерий Ширяев из поселка Новокручининский, что в Забайкалье. Ведь он победил сложности с погодой и вырастил у себя шикарный сад с абрикосами, яблоками, грушами, сливами и виноградом. Его историю рассказали в РТК "Забайкалье".

Пенсионер говорит, что первой вырастил сливу. Затем стал экспериментировать с саженцами винограда.

- Там неудачи, конечно, были, потом начал литературу изучать, более-менее дело пошло, начал в ведрах выращивать. Надоело таскать ведра, решил попробовать в открытом грунте выращивание.

На зиму укрывает. Вовремя делает обрезку - поскольку лето короткое, надо успевать. Даже стену рядом выкрасил в черный цвет, чтобы нагревалась и затем возвращала тепло.

И все стало получаться! Урожай винограда собирает ведрами. Говорит, что и у других получится.