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НовостиОбщество8 сентября 2023 12:35

189 детей участников СВО получили единовременную выплату в Иркутской области

Выплата составляет 10 тысяч рублей и назначается в связи с рождением ребенка
Таисия ЧЕМИСОВА
189 детей участников СВО получили единовременную выплату в Иркутской области

189 детей участников СВО получили единовременную выплату в Иркутской области

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутской области единовременную выплату получили 189 детей участников СВО. Она составляет 10 тысяч рублей и назначается в связи с рождением ребенка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Губернатор Приангарья приехал в Иркутский городской перинатальный центр, чтобы лично поздравить с рождением сына одного из участников специальной военной операции - Станислава и всю его семью, - рассказывают в правительстве.

Сам молодой человек тоже присутствовал на выписке, его отпустили в отпуск на две недели. В торжественной обстановке Станиславу и его жене вручили свидетельство о рождении малыша.

В правительстве напоминают, что для получения выплаты, необходимо обратиться лично в учреждение соцзащиты по месту жительства или направить документы по почте.