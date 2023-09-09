Сроки ожидания плановой помощи сократились в 2,5 раза в Иркутской области

Сроки ожидания плановой помощи по сравнению с 2021 годом сократились примерно в 2,5 раза. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области продолжают улучшать медицинскую помощь для сибиряков. Так, в Приангарье внедряют новые методы диагностики и лечения. В результате растет число рентгенэндоваскулярных исследований. А время ожидания плановой медпомощи по этому направлению сокращается. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

– За семь месяцев 2023 года проведено больше 2,7 тысяч малоинвазивных внутрисосудистых вмешательств, за аналогичный период прошлого года – около 2 тысяч таких процедур. Сроки ожидания плановой помощи по сравнению с 2021 годом сократились примерно в 2,5 раза, – пояснил Алексей Шелехов, исполняющий обязанности министра здравоохранения региона.

В Иркутской области сформирована выездная бригада, которая может оказать организационно-методическую помощь якорным учреждениям. Также местные жители могут доступно получать льготные лекарства.