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НовостиОбщество9 сентября 2023 5:18

Сроки ожидания плановой помощи сократились в 2,5 раза в Иркутской области

В Иркутской области внедряют новые методы диагностики и лечения
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Сроки ожидания плановой помощи по сравнению с 2021 годом сократились примерно в 2,5 раза.

Сроки ожидания плановой помощи по сравнению с 2021 годом сократились примерно в 2,5 раза.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области продолжают улучшать медицинскую помощь для сибиряков. Так, в Приангарье внедряют новые методы диагностики и лечения. В результате растет число рентгенэндоваскулярных исследований. А время ожидания плановой медпомощи по этому направлению сокращается. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

– За семь месяцев 2023 года проведено больше 2,7 тысяч малоинвазивных внутрисосудистых вмешательств, за аналогичный период прошлого года – около 2 тысяч таких процедур. Сроки ожидания плановой помощи по сравнению с 2021 годом сократились примерно в 2,5 раза, – пояснил Алексей Шелехов, исполняющий обязанности министра здравоохранения региона.

В Иркутской области сформирована выездная бригада, которая может оказать организационно-методическую помощь якорным учреждениям. Также местные жители могут доступно получать льготные лекарства.