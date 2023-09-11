В Иркутской области составили проект требований для ОЭЗ «Ворота Байкала»
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
В Иркутской области разработали проект требований к архитектурно-градостроительному облику территории особой экономической зоны «Ворота Байкала» в Байкальске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
- Требования разработаны для того, чтобы создать и сохранить уникальную архитектуру застройки. Объемно-пространственные решения призваны способствовать созданию комфортной туристической, пешеходной и транспортной инфраструктуры для всех категорий граждан, - отметил первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.
Требования коснутся цветов объектов, в которых пройдет капитальное строительство, отделочных и строительных материалов, внешнего вида фасадов зданий и их подсветке. Это сформирует силуэт и стиль планируемой застройки.
Проект требований к архитектурно-градостроительному облику территории особой экономической зоны будет направлен резидентам.