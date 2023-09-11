Депутаты Думы Иркутска Распутин и Девочкин сложат свои полномочия Фото: Дума Иркутска

Два депутата гордумы Иркутска Алексей Распутин (округ №22) и Максим Девочкин ( округ №31) сложат свои полномочия, так как стали победителями в голосовании на выборах в региональный парламент. Об этом сообщает пресс-служба думы города.

-Этот вопрос будет решен на ближайшем заседании думы в конце сентября, - рассказали в пресс-службе представительного органа.

Уточняется, что также позднее будет переизбран руководитель фракции "Единая Россия" в думе и председатель постоянной комиссии по бюджетной политике, сейчас эти посты занимает Алексей Распутин.

В то же время довыборы в думу проводить не планируют, так как уже в следующем году пройдут выборы в состав восьмого созыва. До этого времени как председатель Думы округа №22 и №31 будет курировать Евгений Стекачев.

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