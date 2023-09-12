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НовостиЗдоровье12 сентября 2023 1:47

50 случаев COVID-19 зарегистрировано в Иркутской области за минувшую неделю

Это на 6,3% выше, чем на предыдущей неделе
Таисия ЧЕМИСОВА
50 случаев COVID-19 зарегистрировано в Иркутской области за минувшую неделю

50 случаев COVID-19 зарегистрировано в Иркутской области за минувшую неделю

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

50 случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Иркутской области за минувшую неделю. Это на 6,3% выше, чем на предыдущей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- С начала пандемии подтвердилось 374 307 случаев COVID-19 среди жителей области. Из них выздоровело 369 992 человека, - рассказывают в Роспотребнадзоре.

Сотрудники службы призывают иркутян не забывать о правилах личной гигиены, вести здоровый образ жизни, а при ухудшении самочувствия обращаться к врачам.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутскую область завезли первую партию вакцины против гриппа.