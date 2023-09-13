Владельцу кафе, в котором отравились жители Братска, изменили меру пресечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владельцу кафе, в котором в июне 2023 года массово отравились жители Братска, изменили меру пресечения. Ранее он находился под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

- Мужчина больше не находится под домашним арестом, теперь ему избрали иную меру пресечения – запрет определенных действий, - рассказывают в следственном комитете.

Такая мера будет действовать до завершения расследования уголовного дела.

Напомним, от отравления продукцией из кафе «Шаурму хочу» пострадали больше сотни человек. Свыше половины были госпитализированы. В Роспотребнадзоре провели исследование продукции и подтвердили, что в еде находились бактерии, вызывающие кишечные инфекции. Точка общепита закрылась, как только стало известно о массовом отравлении людей.