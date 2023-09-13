Жителей Иркутска приглашают принять участие в конкурсе «Миллион на добрые дела» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске до 22 сентября принимают заявки на участие в конкурсе «Миллион на добрые дела». К участию приглашают иркутян старше 18 лет, ведущих социально значимую общественную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Нужно предоставить идеи, которые направлены на сохранение истории города и его благоустройство, семейных ценностей. При этом они должны быть реализованы в промежуток с 28 августа 2022 года по 28 августа 2023 года, - говорят в администрации.

Всего будет 48 победителей. Для первых трех мест предусмотрены денежные премии.

Подать заявку можно по будням с 9:00 до 18:00 в управление реализации общественных инициатив мэрии по адресу: ул. Марата, 14, каб. 213 (перерыв с 13:00 до 14:00). Телефоны для справок: 52-04-14, 52-04-16.