На форуме в Иркутске Рослесхоз заявил о снижении площади лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Рослесхоза Иван Советников на Всероссийском форуме «Леса России», который прошел в Иркутске, подвел предварительные итоги пожароопасного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- С начала года более 85% всех площадей лесных пожаров пришлось на шесть субъектов. В их числе Магаданская, Свердловская, Амурская и Еврейская автономная области, Республика Саха и Хабаровский край, - говорят в ведомстве.

Известно, что с начала года произошло 11,5 тысячи лесных пожаров на площади в 4,3 млн га. Это в два раза ниже среднепятилетнего показателя.