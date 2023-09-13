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НовостиОбщество13 сентября 2023 11:30

На форуме в Иркутске Рослесхоз заявил о снижении площади лесных пожаров

С начала года произошло 11,5 тысячи лесных пожаров
Елена СИНИЦА
На форуме в Иркутске Рослесхоз заявил о снижении площади лесных пожаров

На форуме в Иркутске Рослесхоз заявил о снижении площади лесных пожаров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Рослесхоза Иван Советников на Всероссийском форуме «Леса России», который прошел в Иркутске, подвел предварительные итоги пожароопасного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- С начала года более 85% всех площадей лесных пожаров пришлось на шесть субъектов. В их числе Магаданская, Свердловская, Амурская и Еврейская автономная области, Республика Саха и Хабаровский край, - говорят в ведомстве.

Известно, что с начала года произошло 11,5 тысячи лесных пожаров на площади в 4,3 млн га. Это в два раза ниже среднепятилетнего показателя.