Ремонт моста через реку Тагна в Заларинском районе завершен на 50% Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Ремонт моста реку Тагна в Заларинском районе завершен на 50%. Он находится на 76 километре автодороги, ведущей из посёлка Тыреть в село Хор-Тагна. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-На ремонтные работы из федеральной и региональной казны направлено 33,8 млн рублей, - говорят в правительстве.

Этот мост был построен в 1997 году. За это время на нем появились дефекты, из-за которых снижена надежность и долговечность конструкций. Ремонт стартовал в июне.