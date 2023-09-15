В Иркутской области формируется бюджет на 2024-2026 годы

Формирование бюджета находится в заключительной фазе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Главные принципы, которых следует придерживаться при формировании областного бюджета на 2024-2026 годы обсудили на рабочем совещании под руководством Председателя Правительства Иркутской области Константина Зайцева.

- Мы постоянно совершенствуем формат подготовки бюджета, делаем этот процесс все более прозрачным, - подчеркнул Константин Зайцев. - Министерства работали совместно с депутатским корпусом, обсуждали стратегию развития тех или иных отраслей, расставляли приоритеты. У нас возросло количество государственных программ, которые мы должны в ближайшее время рассмотреть и утвердить. Поэтому активно занимаемся этой работой.

Как сообщают в правительстве региона, главный финансовый документ Приангарья на ближайшие три года будет содержать 25 государственных программ, три из которых появятся впервые. Это «Цифровое развитие, связь и телекоммуникации», «Туризм и индустрия гостеприимства» и «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области».

По словам министра финансов Наталии Бояриновой, формирование бюджета находится в заключительной фазе.

- Основные приоритеты обозначены Президентом России, Губернатором Иркутской области. Это безусловное выполнение всех социальных обязательств перед жителями Иркутской области, реализация региональных проектов в рамках национальных целей и задач, обеспечение финансовой устойчивости местных бюджетов. Рассчитываем на конструктивный диалог с новым составом Законодательного Собрания Иркутской области при рассмотрении и принятии главного финансового документа региона, - сказала Наталия Бояринова.

Напомним: бюджет региона - это основной документ, который формирует основные приоритеты в финансировании действующих и новых программ. После его формирования, не позднее 25 октября, он отправится на рассмотрение депутатам Законодательного собрания Иркутской области, которые так же могут вносить свои предложения по корректировкам. Принимается он голосованием депутатов областного парламента, обычно под конец текущего года.