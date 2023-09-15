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НовостиЗвезды15 сентября 2023 12:29

В Иркутске откроется выставка «Они пережили динозавров»

Она будет работать до 5 ноября
Елена СИНИЦА
В Иркутске откроется выставка «Они пережили динозавров». ФОТО: пресс-служба усадьбы В.П Сукачева

В Иркутске откроется выставка «Они пережили динозавров». ФОТО: пресс-служба усадьбы В.П Сукачева

В Усадьбе В. П. Сукачева в Иркутске будет работать выставка "Они пережили динозавров". Об этом сообщает пресс-служба музея.

-Выставка будет включать частную коллекцию иркутского биолога, коллекционера Александра Суслова, - говорят в музее.

Посетители выставки смогут познакомиться с более чем 100 подлинными образцами окаменелостей, раковин аммонитов и наутилусов, зубами хищных динозавров, морских ящеров.

Выставка будет доступна до 5 ноября.