В Иркутске откроется выставка «Они пережили динозавров». ФОТО: пресс-служба усадьбы В.П Сукачева

В Усадьбе В. П. Сукачева в Иркутске будет работать выставка "Они пережили динозавров". Об этом сообщает пресс-служба музея.

-Выставка будет включать частную коллекцию иркутского биолога, коллекционера Александра Суслова, - говорят в музее.

Посетители выставки смогут познакомиться с более чем 100 подлинными образцами окаменелостей, раковин аммонитов и наутилусов, зубами хищных динозавров, морских ящеров.

Выставка будет доступна до 5 ноября.