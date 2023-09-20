В Иркутске задержали сторонника террористической организации Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жителя Иркутска обвинили в склонении и вовлечении людей к совершению террористической деятельности. Об этом сообщает СУ СК России по Иркутской области.

- Обвиняемый придерживается идеологии одной из террористических организаций, запрещенных на территории России. Мужчина принял ее несколько лет назад и стал распространять в социальных сетях. Кроме того, он создал в интернете профиль, где склонял жителей стран ближнего зарубежья к вооруженным конфликтам и боевым действиям в других государствах, - рассказывают в региональном МВД.

До задержания мужчина долгое время находился в федеральном розыске. Известно, что родственник обвиняемого был в одной из террористических организаций. Расследование уголовного дела продолжается.