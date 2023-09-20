Врезался в дерево и погиб: смертельное ДТП произошло ночью на бульваре Гагарина в Иркутске

30-летний водитель иномарки погиб в ДТП на бульваре Гагарина в Иркутске Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Смертельное ДТП произошло в Иркутске около 12 ночи на бульваре Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутска.

- Предварительно известно, что 30-летний водитель «БМВ Х6» врезался в дерево. В результате аварии, владельца автомобиля и пассажира госпитализировали. В больнице водитель скончался, - рассказывают в Госавтоинспекции.

В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии, по данному факту проводится всесторонняя проверка, по результатам которой примут правовое решение.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о стороннике террористической организации, которого задержала полиция Иркутска.