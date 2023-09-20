С начала года жители Иркутской области перевели мошенникам 1 млрд руб

Иркутская область занимает 21 место в списке зарегистрированных мошенничеств по России. Фото: газета "Областная".

Почти каждое пятое преступление в Иркутской области – это онлайн мошенничество. Зафиксировано почти 6 тысяч правонарушений в сфере информационо-коммуникационных технологий с начала 2023 года. Это, кстати, на 30% больше 2022 года. Свыше 4 тысяч сибиряков пострадали от аферистов. В совокупности они перевели 1 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил Антон Десненко, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области

- Иркутская область занимает 21 место в списке зарегистрированных мошенничеств по России. А в сибирском федеральном округе 5 из 10 субъектов, - подчеркнул Антон Десненко.

Не стоит забывать, что схемы мошенничеств постоянно меняются. Аферисты изобретают все новые и новые уловки. Сотрудники полиции стараются ежедневно информировать население о новых видах развода. На сегодняшний день актуальна схема взлома мессенджера. Жертве отправляют ссылку, по которой она проходит. Тогда аферистам предоставляется доступ ко всей информации на устройстве.