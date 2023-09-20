Эксперты назвали самые дефицитные специальности в Иркутской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты hh.ru проанализировали, каких специалистов больше всего не хватает в Иркутской области и составили топ-20 самых дефицитных.

- Возглавила этот топ профессия токаря. На одну вакансию для них приходится только 0,5 резюме. Второе место в топе досталось врачам. У них 0,8 резюме на вакансию. Третье место – повара (всего 1 резюме на вакансию), - сообщают на платформы онлайн-рекрутинга.

В пятерку дефицитных специалистов вошли пекари, прорабы и машинисты. Далее идут автослесари, сварщики, маляры-штукатуры, автомойщики, агенты по недвижимости, монтажники, зоотехники, дворники, разнорабочие, уборщики, мерчандайзеры. Замыкают этот топ инженеры-сметчики, парикмахеры и главные врачи.

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина считает, что главная проблема рынка труда – дефицит человеческих ресурсов. Компании открывают вакансии, повышают зарплаты, а брать на работу некого.