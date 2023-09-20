Заместитель мэра Усолье-Сибирского обвиняется в ряде преступлений Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Иркутской области направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий, получении взятки и коммерческом подкупе в отношение 42-летнего местного жителя, который является заместителем мэра Усолье-Сибирского и председателем комитета по городскому хозяйству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- По версии следствия, в 2019-2022 годах обвиняемый, будучи гендиректором ресурсоснабжающей организации, получил от подрядчиков крупную сумму (более 1,1 млн рублей) за возможность поставлять гранодиорит, который применяется в водопроводных фильтрах и фильтрах доочистки сточных вод, - рассказывают в прокуратуре.

Более того, в 2022-2023 годах, обвиняемый помог знакомой зарегистрироваться как ИП и получать прибыль за оказание похоронных услуг населению вместо службы, которую создала администрация.

В апреле 2023 года мужчина незаконно получил три миллиона рублей. Эту взятку ему дали за возможность требовать долги с населения за ранее оказанные коммунальные услуги в размере более 16 млн рублей.

Виновник задержан и помещен под стражу. Прокуратура направила уголовное дело в Усольский городской суд для рассмотрения по существу.