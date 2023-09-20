187 детей с травмами приняли в Иркутской Ивано-Матренинской больнице за сутки Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новый антирекорд поставлен в травмпункте Ивано-Матренинской детской клинической больницы 18 сентября. Только за сутки там приняли 187 юных пациентов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- В основном поступали дети с ушибами. Их было 54 %, Многие ребята были с переломами. Их количество составило 34%. С ранами привезли 9% детей, и еще 3% оказались в больницу по другим причинам. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

55 травм пострадавшие получили, в основном, на улице. 27- в быту, 16- в школе, 13-во время занятий спортом. Два ребенка попали в ДТП.

Кроме того, больше обычного количества пациентов приняли и нейрохирурги – 24 ребенка. В основном это сотрясения и ушибы головного мозга, полученные на улице, дома, и в школе. Но в бытовых условиях получено большее количество травм – 10.