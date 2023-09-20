Пять собак напали на первоклассника в Улан-Удэ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пять крупных собак напали на первоклассника на улице Туполева в Улан-Удэ. Об этом сообщает комитет городского хозяйства.

Сообщение от службы «02» поступило утром 19 сентября. Собаки были без чипов. Местные жители вовремя успели отогнать от школьника животных и сообщили о инциденте в службу отлова. Ребенок не пострадал.

– Из той стаи поймали четыре собаки: две самки и два самца. Когда холодает безнадзорные животные сбиваются в стаи. Кроме того, начался период «собачьих свадеб», что несет в себе еще большую опасность для горожан. Просим владельцев собак соблюдать правила содержания своих питомцев и не выпускать животных на самовыгул, - отметил начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.