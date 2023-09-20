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НовостиПолитика20 сентября 2023 7:23

Сергей Брилка наделен полномочиями сенатора от ЗС Иркутской области

Решение было принято на заседании областного парламента 19 сентября
Елена СИНИЦА
Сергей Брилка наделен полномочиями сенатора от ЗС Иркутской области

Сергей Брилка наделен полномочиями сенатора от ЗС Иркутской области

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

На внеочередном заседании областного парламента 19 сентября была утверждена кандидатура Сергея Фатеевича Брилки на должность сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания Иркутской области в Совете Федерации.

- В ходе тайного голосования большинство депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва выразили поддержку Брилке, который был избран в составе областного списка кандидатов партии «Единая Россия», - говорят в ЗС Иркутской области.

После объявления результатов, Сергей Брилка выразил свою благодарность коллегам за поддержку его кандидатуры. Он также заявил о своем намерении сложить полномочия депутата Законодательного Собрания четвертого созыва, поскольку законодательство не позволяет совмещать данные должности. Стоит отметить, что в третьем созыве Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка также занимал пост сенатора.