Сергей Брилка наделен полномочиями сенатора от ЗС Иркутской области Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

На внеочередном заседании областного парламента 19 сентября была утверждена кандидатура Сергея Фатеевича Брилки на должность сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания Иркутской области в Совете Федерации.

- В ходе тайного голосования большинство депутатов Законодательного Собрания Иркутской области четвертого созыва выразили поддержку Брилке, который был избран в составе областного списка кандидатов партии «Единая Россия», - говорят в ЗС Иркутской области.

После объявления результатов, Сергей Брилка выразил свою благодарность коллегам за поддержку его кандидатуры. Он также заявил о своем намерении сложить полномочия депутата Законодательного Собрания четвертого созыва, поскольку законодательство не позволяет совмещать данные должности. Стоит отметить, что в третьем созыве Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка также занимал пост сенатора.