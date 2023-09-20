В Иркутской области в августе выросли цены на бензин, обувь и мясо Фото: Олег УКЛАДОВ

В Иркутской области за август подешевела плодово-овощная продукция. Цены на картофель снизились на 2%, а на огурцы, помидоры и капусту – на 25-28%, свекла подешевела на 17%, репчатый лук – на 13%, виноград – на 11%. При этом в 1,2 раза подорожали апельсины, на 5% – яблоки. Груши и зелень подорожали на 2%. Об этом сообщает Иркутскстат.

- Увеличилась стоимость мяса птицы на 7-8%, а на полуфабрикаты из него – на 4%. Подорожала баранина – на 4%, свинина – на 3% и индейка – на 2%. Но снизились цены на рыбу (2%), - рассказали в Иркутскстате.

Подорожали сахар, сливочное масло, стерилизованное молоко, овощные консервы для детского питания, пастила, зефир, кетчуп, черный байховый чай в пакетиках, шоколад, печенье и рис.

Из непродовольственных товаров увеличились цены на бензин на 4-5%, дизельное топливо – на 2%, газовое моторное – на 3%.

Кроме того, повышение цен затронуло демисезонную обувь для всего населения: женскую – на 3%, мужскую – на 2%, детскую – на 1%. Снизились цены на босоножки, а школьная одежда подорожала на 2%.

Авиабилеты экономкласса и железнодорожные билеты в плацкарте поездов дальнего следования подешевели на 25%, в купейные – на 2%. Но выросли цены на такси на 6%. Плата за пользование потребительским кредитом выросла на 5%, а годовая стоимость добровольного страхования жилья от стандартных рисков – на 2%.