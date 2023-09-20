В этом году в университеты Иркутской области поступили 13 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Совете ректоров вузов Иркутской области обсудили результаты государственной итоговой аттестации и предварительные итоги приемной кампании вузов региона в 2023 году. Об этом сообщает Байкал24.

- В этом году государственную итоговую аттестацию прошли 13 814 участников. Самыми популярными предметами стали обществознание, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Количество выпускников, которые намерены поступить в вузы, увеличилось на 2% по сравнению с прошлым годом, - передает издание.

В 2023 году было подано более 80 тысяч заявлений на получение высшего образования. Из них 13 369 человек были приняты на обучение.

Специалисты в области информационных технологий, промышленности, медицины, экономики, лингвистики и образования являются наиболее востребованными в регионе.