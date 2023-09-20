В Иркутской области появится международный медицинский промышленный технопарк Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Компания "Медтехсервис", один из лидеров в производстве диабетических тест-полосок и глюкометров, занимается реализацией проекта международного медицинского промышленного технопарка. Этот проект включен в сеть региональной инновационной инфраструктуры под управлением Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В 2023 году Фонд стратегического и инновационного развития Иркутской области стал единственным координатором создания и поддержки инновационной экосистемы в Байкальском регионе, - говорят в правительстве.

Задача Фонда заключается в поиске и привлечении медицинских технологических разработок в создаваемый технопарк, а также в сопровождении этих проектов на пути к реализации.