Программа переподготовки Иркутского госуниверситета получила грант фонда Потанина. Фото: Пресс-служба ИГУ.

Команда факультета бизнес-коммуникаций и информатики Иркутского Госуниверситета вошла в число победителей конкурса «Профессиональное развитие» фонда Потанина. В результате она получит грант в 743 тыс рублей на программу переподготовки «Школа интеллектуального анализа экспериментальных данных» для научных работников ИГУ и организаций-партнеров.

Как пояснил руководитель проекта Олег Бернгардт, работа будет вестись с непрофильными научными сотрудниками, чья работа связана с анализом различных данных, которые заинтересованы в применении более современных методов в своей деятельности.

Программа переподготовки будет состоять из трех частей: программирование на языке Python, основы методов машинного обучения и проектный модуль. Так же будут проводиться лекции и семинары от приглашенных экспертов, которые расскажут о разных областях исследований, от анализа спутниковых снимков до диалоговых интеллектуальных систем. Сроки реализации проекта: октябрь 2023 г. – февраль 2024 г.

Занятия начнутся уже в октябре этого года и продлятся до февраля.