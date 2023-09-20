За сутки в Иркутской области ликвидировано два лесных пожара Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В лесном фонде в Братском районе был потушен пожар, который был обнаружен 18 сентября. Площадь возгорания составляла 0,2 га. Также был успешно ликвидирован новый лесной пожар в Усольском районе, его площадь составляла 0,9 га. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Вчера, 19 сентября, было зарегистрировано и локализовано возгорание в Братском районе. Площадь пожара составляла 0,5 га, и сегодня утром он был полностью потушен, - говорят в правительстве.

В процессе тушения лесных пожаров во вторник были задействованы 33 человека, включая 26 работников лесопожарных формирований, а также 10 единиц наземной техники.