Свыше 100 деревьев и кустарников высадили в Купеческом сквере в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Купеческом сквере, на пересечении улиц Декабрьских Событий и Фридриха Энгельса, была проведена масштабная экологическая акция по посадке более 100 деревьев и кустарников. В числе посаженных растений были сирень, липа, пузыреплодник, форзиция и кизильник блестящий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Участие в акции приняли специалисты муниципального учреждения "Городская среда", - говорят в администрации.

Для выбора видов растений провели консультации с дендрологами, которые рекомендовали определенные виды растений.