"Мошенники-двойники" похитили у жителей Иркутской области 94 тысячи рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки в Иркутской области произошла серия краж, связанных с мошенничеством. Жители районов Казачинско-Ленского, Усть-Илимского и Слюдянского оказались жертвами "мошенников-двойников", которые умело обманывают своих жертв и похищают их деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- В первом случае, жительница Казачинско-Ленского района обратилась в полицию, сообщив о краже 28 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что пострадавшей написала "знакомая" в мессенджере, просив занять ей деньги. Когда женщина перевела всю сумму, оказалось, что страницу "знакомой" взломали и аферисты действовали от ее имени, - говорят в полиции.

В Усть-Илимске аферисты также использовали обман, чтобы выманить у жительницы 26 тысяч рублей. А в Иркутске 50-летняя женщина лишилась 17 тысяч рублей.

Однако самый необычный случай произошел в Слюдянке, где местный житель стал жертвой мошенников дважды. Сначала он попался на уловку лжеброкеров на бирже, после чего решил найти специалистов, которые помогли бы ему "поймать" мошенников и вернуть украденные деньги. Он нашел объявление на сайте о юристах, которые заявляли о своей компетентности в этой области. Однако, когда мужчина перевел 23 тысячи рублей, "юристы" исчезли, оказавшись еще одними аферистами.

Полиция проводит расследование по всем фактам мошенничества и призывает жителей быть осторожными и не доверять подозрительным знакомым или предложениям.