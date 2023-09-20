Сибирякам рассказали, как выбирать натуральный мед

Россиянам рассказали, как выбирать натуральный мед Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалист лаборатории Центра оценки качества зерна, Денис Дружинин, рассказал, что натуральный мед должен иметь вязкую консистенцию и вызывать слабое покалывание на слизистой рта. Он также подчеркнул, что при выборе меда в магазине следует обратить внимание на маркировку продукта. Об этом сообщает NEWS.ru.

Мед обычно классифицируется по виду растений, с которых собран нектар. Существует несколько условных категорий меда: гречишный - темный и прозрачный, донниковый - густой и светлый, акациевый - жидкий и светлый.

По словам Дружинина, при покупке меда на ярмарках или рынках следует сначала оценить его внешний вид: качественный мед должен быть вязким и при комнатной температуре легко наматываться на ложку и стекать струей без разрывов, образуя горку на поверхности.

Засахаривание - естественный процесс для хорошего меда. Чтобы разжидить засахаренный мед, его можно поместить в теплую воду. С июля по середину октября мед засахаривается из-за высокого содержания фруктозы. Поэтому, если вам предлагают кристаллизованный мед летом, это может быть мед прошлого года. И наоборот, после ноября не загустевший мед может быть подделкой.