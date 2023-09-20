В Иркутской области назвали назвали пять сфер востребованных специальностей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

На Совете ректоров вузов Иркутской области обсудили результаты государственной итоговой аттестации и предварительные итоги приемной кампании высших учебных заведений в текущем году. Согласно информации, полученной от пресс-службы облправительства, специальности в области информационных технологий, промышленности, медицины, экономики, лингвистики и образования стали популярны среди будущих студентов.

- В 2023 году Государственную итоговую аттестацию (ГИА) успешно прошли 13 814 участников. Наибольшей популярностью среди предметов выбора пользовались обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и физика. В заседании заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович отметила, что доля выпускников школ, стремящихся поступить в вузы, увеличилась по сравнению с прошлым годом. В 2023 году этот показатель составил 45,2%, что на 2% выше, чем в предыдущем году, - говорят в правительстве Иркутской области.

Специальности, связанные с информационными технологиями, промышленностью, медициной, экономикой, лингвистикой и образованием, являются наиболее востребованными в регионе.