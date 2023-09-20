Рассказываем, какие улицы сковали пробки в Иркутске 20 сентября 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске в вечернее время традиционно улицы сковали пробки. Рассказываем, какие участки дорог сейчас лучше объезжать.

Пробки в Иркутске 20 сентября 2023 года

Так, сложнее всего оценивается ситуация на Академическом мосту. Судя по комментариям пользователей в социальных сетях, на мосту произошло несколько ДТП. В связи с этим пробки в Иркутске 20 сентября 2023 года осложнили заезд на мост с улиц 3-го Июля и Пискунова.

Кроме этого, пробки в Иркутске 20 сентября 2023 года фиксируются на улицах Байкальской и Седова.