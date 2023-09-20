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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 12:00

В Иркутске в ДТП с маршруткой пострадали два человека

ДТП случилось на улице Сергеева в центре города
Елена СИНИЦА
В Иркутске в ДТП с маршруткой пострадали два человека

В Иркутске в ДТП с маршруткой пострадали два человека

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция в Иркутске расследует ДТП с маршруткой, в результате которого пострадали два пешехода и один пассажир. Инцидент произошел вечером 20 сентября на улице Сергеева в центре города.

- По предварительным данным, автобус № 10 следовал по маршруту «Центральный рынок» - «Улица Маршала Конева». Во время движения по улице Сергеева водитель столкнулся с иномаркой, которая остановилась, чтобы пропустить пешеходов на пешеходном переходе. В результате этого столкновения легковой автомобиль «Тойота» выехал на пешеходный переход и сбил двух граждан, - говорят в полиции.

Кроме того, один из пассажиров маршрутки получил травму.

На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, которые будут выяснять все обстоятельства произошедшего.