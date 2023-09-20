Мэр Иркутска проверил ремонт в гимназии №1

В Гимназии №1 появилось новое учебное оборудование. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

До начала учебного года в более чем 130 школах Иркутска активно велись ремонтные работы. В этом году на это выделен самый большой за последнее время объем средств из регионального и городского бюджетов. Глава областного центра Руслан Болотов проверил результат в гимназии № 1, где не только провели масштабный ремонт помещений, инженерных коммуникаций и благоустройство территории, но так же и закупили в классы новое оборудование.

– В прошлом году здесь реконструировали бывший спальный корпус и открыли блок начальных классов, благодаря чему введено 360 дополнительных учебных мест. Не оставляем без внимания и основное здание, – подчеркнул мэр Руслан Болотов. - В этом году полностью заменили систему отопления и холодного водоснабжения. Отремонтировали лестничные площадки, приобрели современное оборудование. Наша задача – обеспечить комфортные условия для детей и педагогов.

Появилось новое учебное оборудование для уроков иностранного языка, оборудовали класс для изучения окружающей среды и экологии, где теперь есть даже своя небольшая метеостанция. В кабинете психолога и логопеда добавились новые приспособления для развития мелкой моторики и мобильный сенсорный комплекс «Иллюминар», который помогает справиться с тревожным состоянием.

Еще одно приобретение - медиацентр, где ученики смогут изучать основы журналистики и знакомиться со специальной техникой.

– С 1961 года здание капитально не ремонтировалось. Теперь у нас обновили инженерные коммуникации и батареи. Впервые такое масштабное оснащение кабинетов. При этом учитывали пожелания преподавателей и учеников. Надеемся, что изменения понравятся детям и родителям, – сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Филиппова.