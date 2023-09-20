Нутрициолог объяснила, гниет ли в ЖКТ съеденная перед сном пища Фото: Александра БУДАЕВА

Согласно нутрициологу Веронике Гусаковой, съеденная перед сном пища не гниет в желудочно-кишечном тракте. Она подчеркнула, что пищеварительные процессы ночью замедляются, но не останавливаются.

- Желудочный сок и пищеварительные ферменты продолжают вырабатываться, что исключает возможность гниения продуктов в кишечнике. Гниение пищи в организме привело бы к серьезным патологическим состояниям, таким как сепсис, - пишет NEWS.ru.

Нутрициолог также отметила, что вечерний прием пищи должен быть легким, особенно учитывая замедление метаболизма к концу дня из-за циркадных ритмов. Рекомендуется употреблять белковую пищу в сочетании с овощами, особенно при снижении веса, чтобы поддерживать постоянный аминокислотный состав в крови.