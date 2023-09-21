Капремонт автодороги Кутулик – Аларь – Ныгда завершается в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Капитальный ремонт автомобильной дороги Кутулик – Аларь – Ныгда завершается на участке с 0 по 15 км в Аларском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Этот участок создавал много проблем местным жителям. Он грунтовый, находится в низине. Во время дождей и распутицы проехать было невозможно. Капитальный ремонт был очень трудоемким, потому что главной задачей было поднять уровень проезжей части. Работы длились около трех лет, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На участке подняли дорожное полотно, поставили 14 водопропускных труб, оборудовали систему отвода воды, уложили асфальт. Ширина проезжей части составляет шесть метров, две полосы движения и 32 примыкания местных дорог. На ремонт было направлено 903,6 млн рублей.

Осталось смонтировать автобусные остановки, нанести разметку, установить барьерные ограждения и дорожные знаки. К концу ноября планируется завершить все работы.