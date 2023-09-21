Около 3000 человек посетили передвижную выставку «Поезд Победы» в Братске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Передвижную выставку «Поезд Победы» в Братске посетили около трех тысяч человек. Уникальный состав-музей находился на станции Падунские Пороги 18 и 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- У юных и взрослых посетителей выставки был неподдельный интерес к теме Великой Отечественной войны. Многие рассказывали, что экспозиция очень их тронула, вызвала чувства сопереживания, - отметила заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Ирина Авдеева.

Проект «Поезд Победы» запустили в октябре 2020 года к 75-летию праздника. В Иркутскую область состав впервые приезжал в августе 2021 года. В этом году в Братске уже была обновленная экспозиция. Ее разместили в 10 тематических вагонах, где с помощью скульптурных композиций, которых больше 150, вещей военного времени, светового, звукового и видеооборудования воссоздана атмосфера 40-х годов прошлого века.