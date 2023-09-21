В Иркутске 21 сентября будет туманно и солнечно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Над Иркутской областью поплыли осенние туманы. Сентябрь окрасил листья в желто-золотой и погода радует иркутян «бабьим летом». Осеннее тепло совсем скоро сменят дожди. Но погода в Иркутске 21 сентября 2023 года будет солнечной.

Погода в Иркутске 21 сентября 2023

- По региону ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, утром туман, ветер юго-западный, северо-западный с порывами до 13 м/с. Температура достигнет +22 градусов при ясной погоде и +14 – при облачной, - сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 21 сентября 2023 года будет без осадков, утром на город опустится туман, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до +20.

Кроме того, местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов.