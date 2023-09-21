Школа № 6 имени Андрея Шерстянникова открылась после капремонта в Усть-Куте Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Усть-Куте после капитального ремонта открылась школа № 6 имени героя России Андрея Шерстянникова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В школе открыли два кадетских класса. В них будут обучаться 39 школьников. Это дополнительная возможность для детей Усть-Кута присмотреться к профессии военного и оценить ее по достоинству, - отметил губернатор региона Игорь Кобзев.

Ремонтные работы в школе начались в июне 2021 года. На обновление оборудования и мебели выделили 152 миллиона рублей.

Кроме того, в учреждении создали класс детских инициатив, оборудовали зону отдыха для школьников и новые лаборатории. На 2024 год запланированы благоустройство и озеленение пришкольной территории.