Пять самолетов, летевших в Иркутск, направили в другие аэропорты из-за тумана Фото: Василий Вахрин

Пять самолетов, летевших в Иркутск, не смогли приземлиться в аэропорту из-за густого тумана, окутавшего город. Самолеты отправили в запасные аэропорты. Боинг из Пекина был направлен в Улан-Удэ, Рейсы Якутск-Иркутск, Шереметьево-Иркутск и Домодедово-Иркутск направили в Братск, а самолет из Хабаровска приземлился в Чите. Информация об этом представлена на онлайн-табло на сайте Иркутского аэропорта.

Рейсы направили в аэропорты Братска, Улан-Удэ и Читы. Фото: Иркутский аэропорт

- Осенние туманы продолжаются. Вчера закрывался Улан-Удэ, сегодня из-за тумана закрывается Иркутск. Интенсивность полетов значительно выросла и в Улан-Удэ и в Иркутске, рейсов больше, чаще случаются уходы на запасной в утренние часы, - рассказывает генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о погоде в Иркутске, которая продолжает радовать жителей города "бабьим летом"