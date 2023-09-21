В Иркутске разыскивают без вести пропавшего жителя Саянска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции в Иркутске разыскивают без вести пропавшего Филиппа Руденко. Известно, что 31-летний житель Саянска днем 20 сентября в районе дворца спорта «Труд» ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Мужчине на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, карие глаза и черные волосы, имеет короткую стрижку. Был одет в серое трико, футболку светло-серого цвета, черную мастерку и черные кроссовки. При себе у разыскиваемого был сотовый телефон марки «Редми», - рассказывают сотрудники МВД.

Кроме того, пропавший имеет особенности здоровья и может быть дезориентирован.

Сотрудники Полиции убедительно просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Филиппа Руденко, сообщить по телефонам:

8(3952) 21-69-40, 8-914-949-26-99, 8-999-420-48-71 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).