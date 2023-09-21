Памятник клубнике в Байкальске попал в топ забавных скульптур страны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники сервиса путешествий Tutu составили топ самых необычных памятников страны. В топ попал и памятник клубнике из бетона в Байкальске, созданный в 2013 году.

- В Байкальске клубнику выращивают в промышленных масштабах: климат здесь отлично этому способствует. Кроме того, в городе ежегодно проводят фестиваль, который посвящают ягоде-кормилице, - отмечают эксперты.

Первое место в топе занял памятник тувинской письменности, который находится в Республике Тыва. На постаменте расположена большая буква Ъ, на втором месте – бронзовая скульптура «Свидание» из Курской области. Бронзу забрал себе памятник гигантскому комару в Ноябрьске.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала, что в Слюдянке открылась многофункциональная спортивная площадка.