На Иркутской ГЭС снизили сбросные расходы воды

На Иркутской ГЭС снизили сбросные расходы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сбросные расходы воды снизили на Иркутской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- На 12:00 21 сентября 2023 года расходы составляют 3200 кубометров в секунду, - говорят в МЧС.

В нижнем бьефе ГЭС спасательная служба Иркутска ежедневно проводит мониторинг гидрологической обстановки.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что пять самолетов из Иркутска направили в другие аэропорты из-за густого тумана, окутавшего город.