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НовостиОбщество21 сентября 2023 4:40

На Иркутской ГЭС снизили сбросные расходы воды

На 12:00 21 сентября они составляют 3200 кубометров в секунду
Таисия ЧЕМИСОВА
На Иркутской ГЭС снизили сбросные расходы

На Иркутской ГЭС снизили сбросные расходы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сбросные расходы воды снизили на Иркутской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- На 12:00 21 сентября 2023 года расходы составляют 3200 кубометров в секунду, - говорят в МЧС.

В нижнем бьефе ГЭС спасательная служба Иркутска ежедневно проводит мониторинг гидрологической обстановки.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что пять самолетов из Иркутска направили в другие аэропорты из-за густого тумана, окутавшего город.