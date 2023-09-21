Рейд по соблюдению миграционного законодательства провели полицейские в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Рейд по соблюдению миграционного законодательства провели полицейские в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Проверке подверглись более 150 иностранцев, пребывающих в России. 12 человек нарушили режим пребывания. Было принято решение о самостоятельном выдворении их за пределы страны. Так полицейские составили более 20 административных материалов по линии миграционного законодательства, - сообщают в МВД.

Кроме того, сотрудники полиции организовали проверку в отношении 33-летнего жителя Иркутска по факту фиктивной постановки на учет мигрантов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пенсионерке из Усть-Илимска, которая ударила своего двухлетнего внука. Полиция разбирается в произошедшем инциденте.