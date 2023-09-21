В Иркутском районе пройдут конные соревнования на призы Мэра Леонида Фролова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На ипподроме в деревне Черемушка Ревякинского МО 23 сентября пройдут конные соревнования на призы Мэра Иркутского района Леонида Фролова. Торжественное открытие мероприятия состоится в 12.30. Вход свободный.

Общий призовой фонд – 1 млн рублей. Для участия в конных соревнованиях подано 26 заявок из 8 районных и городских муниципальных образований Иркутской области. Состязания будут проведены среди владельцев лошадей из Иркутского, Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского и Эхирит-Булагатского районов и города Иркутска.

– Мы очень надеемся, что они станут традиционными, потому что на ипподроме «Черемушки» созданы все условия для проведения соревнований на высоком уровне, – сказал начальник управления сельского хозяйства администрации Иркутского района Максим Константинов.

В программу включены следующие заезды/скачки:

- скачка на 1200 м. (жеребцы и кобылы 3-х лет и старше верховых пород);

- заезд на 1600 м. (жеребцы и кобылы 3-х лет рысистых пород);

- скачка на 1600 м. (жеребцы и кобылы 3-х лет и старше верховых пород);

- заезд на 2400 м. (жеребцы и кобылы 4-х лет и старше рысистых пород);

- скачка на 1600 м. (жеребцы и кобылы 2-х лет верховых пород).

В конных соревнованиях принимают участие лошади, имеющие паспорт племенной лошади, либо паспорт спортивной лошади, выданный ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства», владельцами которых являются физические лица.