Объездные пути на период строительства теплового луча подготовили в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Правобережном районе Иркутска подготовили объездные пути на время строительства теплового луча, которое должно начаться уже в сентябре. Работы прошли на шести улицах частного сектора в предместье Рабочее. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В порядок привели участок на улице Напольной - от Ремесленной до Фучика, переулок Учительский - от Ремесленной до Напольной, улицу Каховского, Вагина. А также улицу Потанина – от Напольной до Освобождения и Черского - от Ремесленной до Напольной, рассказали в администрации.

Кроме того, был проведен ремонт улицы Сарафановской напротив гимназии № 1, а на участке от Зимней до Ленской заменили покрытие проезжей части и тротуара.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о капитальном ремонте в Аларском районе области, который подходит к завершению.