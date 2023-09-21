Три организации Иркутской области получат гранты на приюты для животных Фото: Иван МАКЕЕВ

Служба ветеринарии Иркутской области подвела итоги конкурса по предоставлению грантов для некоммерческих организаций региона на создание приютов для животных. Победителями стали организации из Слюдянки, Нижнеудинска и Усолья-Сибирского. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- Сумма гранта составила 3,8 млн рублей. Использовать их нужно в течение года со дня поступления. Организации могут направить деньги на модульные здания, ветеринарное оборудование, оборудование для хранения и утилизации биологических отходов или на транспорт. А также содержание животных, строительные материалы, вольеры, ограждения, водоснабжение, - говорят в региональном правительстве.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о рейде по соблюдению миграционного законодательства, который провели полицейские в Иркутске.