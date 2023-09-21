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НовостиОбщество21 сентября 2023 6:15

Три организации Иркутской области получат гранты на приюты для животных

Сумма гранта составила 3,8 млн рублей
Таисия ЧЕМИСОВА
Три организации Иркутской области получат гранты на приюты для животных

Три организации Иркутской области получат гранты на приюты для животных

Фото: Иван МАКЕЕВ

Служба ветеринарии Иркутской области подвела итоги конкурса по предоставлению грантов для некоммерческих организаций региона на создание приютов для животных. Победителями стали организации из Слюдянки, Нижнеудинска и Усолья-Сибирского. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

- Сумма гранта составила 3,8 млн рублей. Использовать их нужно в течение года со дня поступления. Организации могут направить деньги на модульные здания, ветеринарное оборудование, оборудование для хранения и утилизации биологических отходов или на транспорт. А также содержание животных, строительные материалы, вольеры, ограждения, водоснабжение, - говорят в региональном правительстве.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о рейде по соблюдению миграционного законодательства, который провели полицейские в Иркутске.